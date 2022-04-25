Життя в окупації. Херсон: безробіття, космічні ціни, зникнення людей та нова "Буча"

На умовах анонімності місцева жителька розповів "Телеграфу", як живеться Херсону під гнітом окупації

Місто Херсон, де російські загарбники можуть провести псевдореферендум, було захоплене військовими рф на початку березня. Тож уже майже два місяці українцям доводиться жити в умовах окупації. Що відбувається в Херсоні та які "порядки" там встановлюють російські військові — "Телеграфу" розповіла місцева мешканка, попросивши не називати її ім’я.

Так, дівчина ділиться, що її сім’я, родичі та знайомі виходять на вулицю тільки за крайньою необхідністю — купити продуктів. Адже в місті чимало російської техніки. Більше того, багато цивільних машин вкрадено: тепер на них намальована "зетка".

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За словами нашої співрозмовниці, побачити військових рф у Херсоні часто можна на центральному ринку. Вони вдягнуті у військову форму, у деяких на одязі напис "военная разведка".

"Декілька разів їздили на Східний район, там кожні 10 хвилин можна зустріти військову російську техніку, яка або виїжджає, або повертається у місто. Бачили також колону великих машин "МЧС России". Страшно," – каже жителька Херсона.

У місті встановлено багато блокпостів. Росіяни зупиняють цивільних як на авто, так і на громадському транспорті й переписують собі паспортні данні херсонців.

Ціни на межі божевілля

За даними місцевої мешканки, продукти в Херсоні дуже подорожчали. Все це ускладняється тотальним безробіттям.

"Грошей не вистачає, 98% знайомих залишились без роботи. Живемо на пенсії та на стипендії. Їх хоч виплачують у термін", — пояснює наша співрозмовниця.

За її словами, ціни доходять до божевілля. Наприклад, жителька Херсона приводить такі ціни на деякі товари на центральному ринку:

гречка — 80 грн,

цукор — 75 грн,

туалетний папір — 15 грн за рулон,

звичайна солодка вода — 30 грн за 1 літр,

1,5 літри "Каховки" — 45 грн.

"Про м’ясо вже і не кажу, не пам’ятаю цін, але ціни у 2-3 рази дорожче звичайного", — додає херсонка.

В перші дні війни магазини працювали, зараз - зачинені. Скріншот

Дівчина зазначає, що продукти не завозять ані в місто, ані в села. Тож місцеві продають те, що в них є, на ринках, адже крамниці та АТБ давно вже закриті.

Заміновані виїзди і розстріли

Місцева мешканка зазначає, що багато людей намагаються виїхати на підконтрольну територію України. Однак усе марно. Близько 95% машин, за її словами, не випускають.

"Пропускають тільки вагітних, інвалідів, або тих хто потребує операції. Дороги через Снигірєвку перекриті, поля та узбіччя заміновані, декілька машин підірвались, декілька родин розстріляли, коли ті намагалися домовитися з окупантами, щоб виїхати. Були випадки, коли забирали з машин та мікроавтобусів чоловіків призивного віку, зв’язку з ними з тих пір немає", — описує ситуацію дівчина.

Слід додати, що так звані перевізники за свої послуги беруть чималі кошти. Доїхати до Одеси буде коштувати від 3500 за людину (близько 200 км, в мирний час квиток на автобус обходився в 150-200 грн. – Ред.), далі — дорожче.

"Зачистки" активістів і "друга Буча"

З перших днів повномасштабного вторгнення херсонці протестували проти окупантів. Але мирні мітинги закінчувалися жорсткими розгонами і стріляниною з боку російських військових.

"Люди вже бояться виходити на мітинги, адже їх розганяють газом, від якого дере горло. Стріляють по ногам. Декілька чоловік ранені", — зазначає херсонка.

Як і в інших захоплених містах, росіяни намагаються провести в Херсоні "зачистки" українців. Наша співрозмовниця повідомила, що в деяких селах кажуть про випадки викрадання чоловіків, колишніх учасників АТО й активістів. За її словами, це поширена практика окупантів. Більш того, місцевій мешканці повідомляли про випадок зґвалтування 14-річної дівчини в одному з сіл Херсонщини.

"Друзі із селищ кажуть, що кожного дня окупанти проводять обшуки будинків, переривають усі речі, переписують паспортні данні", — додає дівчина.

Листівка від окупантів у Херсоні. Фото: Соцмережі

За словами нашого джерела, селище Високопілля в Херсонській області (розташоване за 170 км від облцентру) нагадує "другу Бучу".

"Зруйновані будинки, мародерства із боку р*шистів. Евакуацію звідтіля зривали. "Зелених коридорів" не надано"- описує обстановку наша співрозмовниця.

Селище Високопілля на Херсонщині. Мапа

Що кажуть про "референдум" у Херсоні

За словами нашої співрозмовниці, з’являлася інформація, що нібито в Каховці чи інших населених пунктах уже друкують бюлетені для так званого референдуму за "нову республіку" — "ХНР". До того ж, місцевих насторожило те, що російські військові переписують паспортні данні, мовляв, відомості про мешканців можуть використати в підготовці до "референдуму".

"Але зараз російське командування спростувало проведення так званого референдуму. Сказали, що ми навіть про це не чули", — додала херсонка.

Вона підкреслила, що місцеві ставляться до створення псевдореспубліки різко негативно. За її словами, ніхто не хоче бути частиною росії. Херсонці занепокоєні ситуацією, але не падають духом і чекають на ЗСУ.

Нагадаємо, в Херсоні окупанти облаштували концтабір – аналог донецької "Ізоляції". Відомо про затримання як мінімум 137 осіб. Захопивши контроль над містом, загарбники відключили всі українські засоби зв’язку, а на ТБ в Херсоні увімкнули російську пропаганду. Крім того, повідомляється про випадки зникнення херсонських журналістів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський канал видав черговий фейк і замість окупованого Херсона показав російське місто. Так, кадри з Єйську мали "передати" атмосферу в "звільненому" місті.