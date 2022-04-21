"А я думав, що в Єйську живу": роспропагандистів піймали на черговій брехні про Херсон (відео)

Росіяни почали помічати, що картинка по телевізору не завжди відповідає дійсності

Російський телеканал "НТВ" випустив сюжет, у якому розповів, як "добре живеться" тимчасово окупованому Херсону "після відходу нацформувань". Проблема лише в одному — для прекрасної картинки були використані кадри з міста Єйськ, що в Росії. На це звернув увагу один із місцевих мешканців.

Відеозапис опублікував у Twitter користувач під ніком "Проф. Преображенський".

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У ролику видно, як життєрадісний ведучий бадьоро звітує про нібито існуючі плюси нинішнього перебування в Херсоні — і мами з дітьми гуляють, і магазини з АЗС працюють, й інші радощі життя є. Ну і, звичайно, триколори з прапорами СРСР скрізь розвішані, що, на думку росіян, додає особливого шарму. Втім, спіч ведучого перериває чоловік, який знімав відео.

Попереджаємо: на відео є нецензурна лексика!

"А я думав, я в Єйську живу. А це виявляється Херсон, бл**ь!" — каже здивований росіянин.

Херсон та Єйськ знаходяться на відстані кількох сотень км один від одного

Якщо пошукати фото з Єйська в інтернеті, то відразу стане ясно, що місцевим жителям не важко ідентифікувати його завдяки впізнаваній алеї з ліхтарями.

Алея у сюжеті з нібито Херсона

Алея в російському Єйську

Зрозуміло, цей прокол російських пропагандистів став предметом висміювання серед користувачів мережі.

Тим часом на тимчасово окупованій Херсонщині російські військові захоплюють цілі села та забороняють мешканцям покидати їхні межі на невизначений час.

Ймовірно, таким чином вони намагаються затримати людей до проведення "референдуму" щодо створення незаконної "ХНР", дату якого перенесли з травня на квітень.