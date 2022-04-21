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На Херсонщині окупанти "взяли у заручники" ціле село: що відомо

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Окупанти фактично висувають ультиматуми Новина оновлена 21 квітня 2022, 07:34
Окупанти фактично висувають ультиматуми

Ворожі солдати продовжують "кошмарити" місцеве населення

На Херсонщині, де активізувалася підготовка до незаконного референдуму, російські війська намагаються нав’язувати свої "правила гри" місцевим жителям. Так, у Золотій Балці селянам перекрили можливість в’їзду-виїзду до населеного пункту.

Про це стало відомо зі свіжого зведення Генштабу ЗСУ від 21 квітня.

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Поки що повідомляється, що мешканців Золотої Балки скликали на спеціальні збори, де оголосили, що на невизначений термін можливість покинути село скасовується. При цьому риторика окупантів значно посилилася — людей налякали ймовірним розстрілом. Влаштувати подібну криваву розправу російські війська пообіцяли у разі, якщо ВСУ почнуть контрнаступ або обстріляють позиції російських військ.

На території села загарбники вибірково проводять обшуки. Триває обхід домогосподарств з метою розвідки.

Також у Генштабі зазначили, що, найімовірніше, на Херсонщині росіяни спробують оголосити "мобілізацію" — примусово зібрати людей як "гарматне м’ясо", щоб кинути їх на передову фронту.

Проте багато жителів Херсонщини кажуть, що загальний дух населення зламати не вдалося. І нехай навіть частина області тимчасово окупована, більшість людей зберегли проукраїнські погляди.

Також "Телеграф" писав, що жителям самого Херсона варто бути гранично обережними — поруч із містом ворог встановив нову зброю, якою можуть обстрілюватися будь-які об’єкти інфраструктури.

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#Херсонська область #Золота Балка
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