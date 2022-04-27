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Грузія чітко відповіла щодо другого фронту для росії

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Гарібашвілі назвав війну в Грузії у 2008-му "помилкою" Новина оновлена 27 квітня 2022, 18:26
Гарібашвілі назвав війну в Грузії у 2008-му "помилкою"

Грузинський прем'єр заявив, що їх позиція принципова

Влада Грузії заявила, що ніякого "другого фронту" проти росії країна відкривати не буде і це принципова позиція.

Як передають "Новини-Грузія", про це заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

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"Ніякого другого фронту, ніякої другої війни в Грузії не буде. Це наша принципова позиція", — сказав грузинський прем'єр.

За його словами, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі у 2008 році вже допустив найбільшу помилку — не зміг уникнути війни, внаслідок чого країна була зруйнована.

На думку Гарібашвілі, якби й сьогодні Саакашвілі був при владі, то війна в Грузії могла б повторитися.

Таким чином Грузія відповіла на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича про те, що чинне керівництво Грузії могло б включитися у військові дії проти Росії й таким чином повернути собі контроль над Абхазією і Цхінвальським регіоном.

Варто зазначити, що грузинська влада відмовилася підтримувати санкції проти Кремля за війну в Україні. Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе заявив, що нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а пригнічуватимуть населення країни. При цьому в Грузії заявили, що вони будуть надавати Україні гуманітарну допомогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Грузію запідозрили у тому, що вона допомагає російській стороні з постачанням військової техніки в обхід санкцій.

Теги:
#Україна #Росія #Грузія #Війна
Гарібашвілі назвав війну в Грузії у 2008-му "помилкою"
Новини СНД
Грузія чітко відповіла щодо другого фронту для росії
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Гарібашвілі назвав війну в Грузії у 2008-му "помилкою"
Грузія чітко відповіла щодо другого фронту для росії
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