Грузія чітко відповіла щодо другого фронту для росії

Грузинський прем'єр заявив, що їх позиція принципова

Влада Грузії заявила, що ніякого "другого фронту" проти росії країна відкривати не буде і це принципова позиція.

Як передають "Новини-Грузія", про це заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі.

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"Ніякого другого фронту, ніякої другої війни в Грузії не буде. Це наша принципова позиція", — сказав грузинський прем'єр.

За його словами, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі у 2008 році вже допустив найбільшу помилку — не зміг уникнути війни, внаслідок чого країна була зруйнована.

На думку Гарібашвілі, якби й сьогодні Саакашвілі був при владі, то війна в Грузії могла б повторитися.

Таким чином Грузія відповіла на заяву радника голови Офісу президента Олексія Арестовича про те, що чинне керівництво Грузії могло б включитися у військові дії проти Росії й таким чином повернути собі контроль над Абхазією і Цхінвальським регіоном.

Варто зазначити, що грузинська влада відмовилася підтримувати санкції проти Кремля за війну в Україні. Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе заявив, що нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а пригнічуватимуть населення країни. При цьому в Грузії заявили, що вони будуть надавати Україні гуманітарну допомогу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Грузію запідозрили у тому, що вона допомагає російській стороні з постачанням військової техніки в обхід санкцій.