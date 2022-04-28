"У Херсоні проблеми з туалетним папером?": мережа реагує на "перехід" регіону на рублі

Окупанти продовжують нав’язувати мешканцям півдня України свої правила під дулом автомата

Із початку травня Херсонщину, де напередодні знову розігнали проукраїнський мітинг, хочуть насильно перевести на розрахунок у російських рублях. Такі заяви пролунали від місцевого колаборанта, призначеного гауляйтером-заступником очільника невизнаної адміністрації з боку російської армії Кирила Стремоусова.

Інформацію повідомили росЗМІ, передає "Телеграф".

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Згідно із заявами російських окупантів, мешканцям області дадуть чотири місяці на "перехідний період". У цей час нібито можна буде розраховуватись що гривнею, що рублем. Після цього для херсонців хочуть встановити виключно рублеву зону.

Подібні рішення категорично суперечать споконвічним заявам кривавого диктатора володимира путіна про те, що окупація України не входить до його планів. Про це, до речі, відразу ж нагадали багато користувачів мережі, яким подібне рішення загарбників не сподобалося. Багато хто висміює такий перехід, а дехто відверто не розуміє, як у цивілізованому суспільстві подібне може допускатися.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ніч з 27 на 28 квітня була дуже неспокійною у всіх південних областях. Так, безпосередньо у Херсоні було чути сильні вибухи, а на підльоті до Одеси збили крилату ракету.

Також ми писали про те, як на Херсонщині провалилася чергова спроба зняти пропагандистський сюжет про "вдячних росіян іноземців".