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У Херсоні проукраїнський мітинг розігнали газом та гранатами: відео

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Акція протесту у Херсоні Новина оновлена 27 квітня 2022, 11:30
Акція протесту у Херсоні

В результаті події є кілька постраждалих, серед них і літні люди

У середу, 27 квітня, в українському Херсоні місцеві жителі вийшли на мирний мітинг на майдані Свободи, проте окупанти розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та світло-шумові шашки. Четверо людей постраждали.

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Судячи з кадрів на відео з місця події, херсонці із національною символікою на акції протесту скандували "Херсон це Україна".

На другому відео, яке публікують у мережі, видно розпорошений над площею газ.

Що стосується громадян, які постраждали в результаті розгону мирних херсонців, то журналісти повідомляють, що їх кількість сягнула вже 4 осіб:

  • 71-річна жінка із розривом легені та опіками грудної клітки,
  • 50-річний чоловік з відкритий перелом ноги,
  • два чоловіки із хімічними опіками та носоглотки.
Як російські окупанти борються з мирними мітингами у Херосоні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у захопленій міській раді Херсона колаборанти провели нараду, на якій призначили "голів" окупаційних адміністрацій міської ради та обласної державної адміністрації.

Теги:
#Мітинг #Росія #Херсон #Окупанти
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