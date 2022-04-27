У Херсоні проукраїнський мітинг розігнали газом та гранатами: відео

В результаті події є кілька постраждалих, серед них і літні люди

У середу, 27 квітня, в українському Херсоні місцеві жителі вийшли на мирний мітинг на майдані Свободи, проте окупанти розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та світло-шумові шашки. Четверо людей постраждали.

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Судячи з кадрів на відео з місця події, херсонці із національною символікою на акції протесту скандували "Херсон це Україна".

На другому відео, яке публікують у мережі, видно розпорошений над площею газ.

Що стосується громадян, які постраждали в результаті розгону мирних херсонців, то журналісти повідомляють, що їх кількість сягнула вже 4 осіб:

71-річна жінка із розривом легені та опіками грудної клітки,

50-річний чоловік з відкритий перелом ноги,

два чоловіки із хімічними опіками та носоглотки.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що у захопленій міській раді Херсона колаборанти провели нараду, на якій призначили "голів" окупаційних адміністрацій міської ради та обласної державної адміністрації.