росіяни в Херсоні прокололися з фейком про "вдячних іноземців"

російська пропаганда набуває все нових горизонтів

Служба безпеки України отримала докази, як кадрові офіцери ФСБ вигадують фейки, організовуючи примусову евакуацію людей з тимчасово окупованих територій до Криму.

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Про це йдеться у ще одному перехопленні телефонного спілкування окупанта, яке у середу, 27 квітня, оприлюднив пресцентр Служби безпеки України.

Представникам відомства вдалося підтвердити факт чергової пропаганди росіян, отримавши доступ до телефонних розмов співробітника російської ФСБ. Саме ця особа була відповідальною за "спецоперацію з евакуації" в Крим 19 громадян В’єтнаму, які працювали на ринку в Херсоні та курувала створенням "красивої картинки" для окупантів у Херсонській області.

"Знімай нах*й тих еба*их в'єтнамців! Нехай вони на телефон говорять, що "ми хочемо тут жити!" Щасливі обличчя потрібні, що типу … російські хлопці прийшли, бл*, тепер нацистів нах *й всіх, ніхто нас чіпати не буде…", — наказує він.

Проте сюжет "склеїти" не вдалося, адже перелякані люди навіть не хотіли відчиняти двері, а тим більше демонстративно позувати перед камерою.

Від застосування сили до мирних людей окупантів зупинило лише побоювання, що "якщо ламати двері, тоді відео навряд чи вийде, адже підніметься сильний галас".

Аудіо перехопленої розмови окупанта від СбУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у черговій, оприлюдненій українською СБУ, телефонній розмові окупанта, він зізнається про те, що в росії чоловіки масово відмовляються воювати, тож військові командири заманюють на війну в Україні наркоманів, дідів та навіть мужиків-повій.