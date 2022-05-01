Глава Генштабу путіна поранений під Ізюмом? Що відомо

У мережі повідомляють про поранення під Ізюмом начальника генштабу рф Валерія Герасимова

У неділю, 1 травня, з'явилася інформація про те, що під Ізюмом Харківської області ЗСУ було поранено начальника генштабу рф Валерія Герасимова.

Про це написав військовий журналіст та блогер Олександр Шульман у Фейсбуці.

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"НГШ ВС рф генерал армії Валерій Герасимов — 300й. "Hедоработочка", aле теж приємно", — повідомив журналіст.

За інформацією джерел Телеграм-каналу "Інсайдер Україна" 30 квітня українськими військовими було завдано вогневого удару по передовому командному пункту російських окупантів біля Ізюма. Герасимов на той момент був біля місця удару, але, на жаль, вижив. Начальник генштабу рф поранений, а ось його особистого охоронця та генерал-майора окупантів Олексія Симонова вдалося ліквідувати.

"На момент удару в штабі було близько 40 військовослужбовців старшого офіцерського складу (від майора до полковника). На даний момент відомо про 20 двохсотих з цього числа і велику кількість рядового складу. Точних даних ще немає, зараз орки досі розбирають завали. У російських військових паніка, квапливо шукають ДРГ у місті, оглядають всіх мирних жителів", — пише канал.

Інших підтверджень поранення герасимова немає, чекаємо на офіційну інформацію з цього приводу.

Нагадаємо, що за час війни з російськими окупантами українська армія ліквідувала багатьох командирів та генералів. На землях України загинув командир полку повітряно-десантних військ росії, полковник Сергій Сухарєв. Крім того, на початку березня під Харковом бійці ЗСУ вбили генерал-майора рф Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим і воював у Чечні. А 14 березня докомандувався і був ліквідований командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади, російський полковник Сергій Порохня.