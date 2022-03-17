Українські військові ліквідували "елітного" російського десантника та всю його команду

Українські військові ліквідували п'ятьох військових з 331-го парашутно-десантного російського полку.

Українські військові у ході протистояння російським окупантам ліквідували командира полку повітряно-десантних військ росії, полковника Сергія Сухарєва.

Про це повідомив український нардеп Олексій Гончаренко, прикріпивши підтвердження з російських ЗМІ.

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Факт гибелі високопоставленого російського військового підтвердило костромське відділення телекомпанії "Росія". У повідомленні йдеться, що Сергій Сухарєв був вбитий в Україні, де брав участь у військовому вторгненні та війні проти українського народу. Разом з ним було ліквідовано російського капітана Олексія Нікітіна, старшого сержанта Сергія Лебедєва, сержанта Олександра Лимонова, а також єфрейтора Юрія Дегтярьова.

Пропагандисти запевняють, що вони віддали своє життя нібито за безпеку росії. А місцева влада в обличчі губернатора Костромської області Сергія Ситнікова пообіцяла сім'ям загиблих "всебічну підтримку".

Нагадаємо, що 26 лютого під час безуспішної спроби взяти Київ було вбито генерала чеченського полку Нацгвардії Магомеда Тушаєва. А 3 березня з’явилися повідомлення про загибель неподалік Маріуполя генерал-майора рф Андрія Суховецького.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку березня під Харковом бійці ЗСУ вбили генерал-майора рф Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим і воював у Чечні. А 14 березня докомандувався і був ліквідований командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади, російський полковник Сергій Порохня.