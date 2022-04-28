Під Ізюм приїхав голова путінського генштабу, пишуть ЗМІ: у соцмережах потирають руки

Герасимова небезпідставно підозрюють в організації окупації Криму та "Іловайському котлі"

У ЗМІ з'явилася інформація, що на Ізюмський напрямок прибув начальник Генштабу російської армії Валерій Герасимов. Джерела повідомляють, що тепер він особисто має командувати операцією, однак у мережі з цього посміялися, а путінського генерала назвали черговою ціллю.

Про приїзд Герасимова в Ізюм у середу, 27 квітня, повідомило українське мілітарне видання Defense Express.

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За попередньою інформацією, Герасимов прибув в Україну командувати операцією оперативно-тактичного рівня, а не стратегічного, а це означає, що у Кремля провалився план зі створення єдиної вертикалі командування силами, які ведуть війну проти України. Якби у російської влади все йшло так, як вони задумали, то операцію мав очолити генерал армії та командувач Південного ПЗ Олександр Дворніков, але цього не сталося.

Інформацію про приїзд Герасимова прокоментував військовий журналіст Анатолій Цаплієнко. Він написав, що дані про прибуття путінського генерала в Україну ще уточнюються спецслужбами, однак зацікавився метою його подорожі в Україну.

"Валерій Герасимов, начальник Генштабу російської армії, особисто прибув в район Ізюма. Таку інформацію отримали українські військові та спецслужби. І поки вони її перевіряють, повстає питання, а що він там робить: приїхав особисто керувати наступом чи зробити селфачі на фоні зроблених ним руїн?", — написав Цаплієнко.

Користувачів мережі ця новина тільки насмішила, адже начальника російського Генштабу назвали черговою ціллю для української армії. Військовослужбовці ЗСУ вже потирають руки, аби ліквідувати ворожого генерала.

Автор: Ігаль Левін

Варто зазначити, що Валерій Герасимов, за даними сайту "Миротворець", є одним з ідеологів та організаторів окупації українського Криму. Зараз він особисто займається перекиданням підрозділів російської армії на територію України в районі Донецької та Луганської областей. Генпрокуратура вважає Валерія Герасимова одним із причетних до трагічної загибелі українських військових під Іловайськом у 2014 році.

Нагадаємо, що за час війни з російськими окупантами українська армія ліквідувала багатьох командирів та генералів. На землях України загинув командир полку повітряно-десантних військ росії, полковник Сергій Сухарєв. Крім того, на початку березня під Харковом бійці ЗСУ вбили генерал-майора рф Віталія Герасимова, який "віджимав" Крим і воював у Чечні. А 14 березня докомандувався і був ліквідований командир 12-ї окремої гвардійської інженерної бригади, російський полковник Сергій Порохня.