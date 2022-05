Атаки по всій лінії фронту, але наступу немає: свіжі карти боїв в Україні

Російські війська намагаються отримати тактичну первагу

Українські військові на околицях Харкова успішно контратакують ворога — за останні кілька діб відбили низку приміських населених пунктів на схід та північ від обласного центру. При цьому перекидання військ у цьому напрямку ефекту, ймовірно, не дасть, як і додаткове посилення російських сил, що "забуксували", у напрямку на південь від Ізюма.

Таку думку висловили дослідники The Institute for the Study of War. Вони також зазначили, що не очікують від росармії значних успіхів на сході.

Минулої доби немає підтверджених успішних атак росіян ні на південний захід і південний схід від Ізюму, ні на захід від лінії Донецьк-Луганськ. На півдні, на Херсонщині, тим часом, великі наступальні операції зупинені.

Карта бойових дій в Україні на 1 травня

Маріуполь

"Азовсталь" продовжує триматися. По підприємству завдають авіаударів, а в самому місті намагаються зміцнити російську владу. У передмісті заселили до будинків маріупольців сторонніх людей, а депортованих жителів обіцяли повернути за часом. Про відновлення зруйнованої інфраструктури поки що мови немає — у місті почнуть роботи після "вирішення питання "Азовсталі".

"Азовсталь" на карті Маріуполя

Донецька та Луганська області

Лінія фронту в Донецькій та Луганській областях під постійними авіаударами та артилерійськими обстрілами. Росармія продовжує намагатися захопити Рубіжне та Попасну. Ці населені пункти можна використовувати як плацдарми для подальшого наступу на Лиман та Слов’янськ. Від Ізюма намагаються пробитися на цю ділянку фронту інші частини ворога.

Карта боїв на сході на 1 травня

Харківська область

З-під Ізюму росвійська намагаються наступати у південно-західний бік (на Барвінкове) та на південний схід (Слов’янськ). Для їх підтримки з Росії відправили ППО та додсили. Харків та інші міста все ще під вогнем артилерії, але частину передмість уже відбито. Згідно з даними з проросійських джерел дослідників, частина українських сил оточена на околицях Яремівки Ізюмського району, за даними українських збройних сил — внаслідок успішного удару під Ізюмом ліквідовано генерал-майора окупантів Олексія Симонова. Дослідники поки що не можуть підтвердити обидва твердження незалежно.

Карта боїв у Харківській області на 1 травня

Південний напрямок

Російські війська приймають невеликі атаки на українські Сили оборони з метою отримати тактичну перевагу, але в наступ не перейшли. Обстріл Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей триває.

Карта бойових дій на півдні України на 1 травня

Як раніше писав "Телеграф", в Україні очікують, що постачання важкого озброєння від західних країн-союзників здатне переламати хід оборонної війни. У країну приїхали чи приїдуть потужні артилерійські системи — вони перевершують аналоги на пострадянському просторі. Також стало відомо про передачу Данією Україні бронетранспортерів та важких мінометів.