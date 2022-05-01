Данія передає Україні 75 БТР, важкі міномети та міни до них: подробиці

Данія передає Україні колісні і гусеничні бронетранспортери, а також важкі міномети і міни до них

В рамках військової допомоги Україні, яку провадять її партнери та союзники для відбиття російського вторгнення, Данія передасть українським Збройним силам колісні бронетранспортери "Piranha III", гусеничні бронетранспортери M113, важкі міномети ти міни до них.

Про це повідомляє данське спеціалізоване видання OLFI.

Всього ЗСУ отримають 25 бронетранспортерів "Piranha III" у версії 8х8.

Piranha III Piranha III

Piranha – сімейство колісних БТР розроблених швейцарською компанією MOWAG, з колісною формулою 4×4, 6×6 та 8×8, з кулестійкими колесами, які забезпечують можливість безаварійної їзди на спущених/пробитих кулями шинах.. Це одна з наймасовіших платформ бронетехніки у світі.

Бронетранспортер "Piranha III" призначений для транспортування особового складу мотострілецьких (мотопіхотних, десантних тощо) підрозділів та їх матеріальних засобів до місця виконання бойового завдання та евакуації поранених із поля бою.

Також повідомляється, що Данія передасть Україні 50 гусеничних бронетранспортерів M113.

M113 M113 M113

M113 (англ. M113 armored personnel carrier) — основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армії інших країн світу.

Екіпаж M113 складається з двох чоловік: механіка-водія і командира, крім них бронетранспортер може штатно перевозити одинадцять десантників.

Озброєння M113 в варіанті бронетранспортера складається з одного 12,7-мм кулемета M2HB. Кулемет розміщується на командирській башточці у турельній установці, що дозволяє йому круговий обстріл. Боєкомплект кулемета складається з 2000 набоїв у стрічках по 100 штук.

Окрім цього Данія передає важкі міномети М10 разом із тисячами мінометних снарядів для них.

Як повідомлялося, 13 квітня 2022 року Пентагон оприлюднив подробиці нового пакету матеріально-технічної допомоги Україні, до складу якої увійшло 200 бронетранспортерів M113, а 30 квітня Міноборони США оприлюднило відео погрузки цих машин на тягачі на одній з військових баз у США.