Австралія передає Україні 20 бронемашин Bushmaster: подробиці та фото

Рішення про передачу Україні двох десятків бронемашин було ухвалено у рекордні терміни

Австралія, як і обіцяла, передала Україні два десятки бронетранспортерів "Bushmaster" власного виробництва.

Про це повідомив у п’ятницю, 8 квітня, вночі (за київським часом) посол України в Австралії Василь Мірошниченко, який був присутній під час передачі техніки.

"На запрошення Міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 Бушмастерів ціною 50 мільйонів AUD (38 USD). Історичний момент", — написав він на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Посол також опублікував кілька фото з церемонії передачі, яка, виходячи зі знімків, відбулася на одній із австралійських військово-повітряних баз (раніше анонсувалося, що бронетранспортери доставлять в Україну військово-транспортними літаками C-17 ВПС Австралії).

Посол України на церемонії передачі Україні Бушмастерів

Він також опублікував фото машин, що передаються, які вже мають українську символіку і виглядають так, ніби тільки зійшли з конвеєра.

Бушмастери, які Австралія передає Україні Бушмастери, які Австралія передає Україні Бушмастери, які Австралія передає Україні

У десантному відділенні Бушмастера

Мірошниченко також звернув увагу на дуже високу оперативність прийняття цього рішення владою Зеленого континенту.

"Австралійські спеціалісти з питань нацбезпеки мені кажуть, що це було найшвидше рішення про виділення військової допомоги в історії країни. 31.03 Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту із промовою та попросив бронетранспортери Бушмастер. Наступного ранку Прем’єр-Міністр Скотт Моррісон підтвердив готовність їх надати. За українським часом усе відбулося в один день. Зранку попросив і до кінця дня уже було погодження", — написав український дипломат.

Bushmaster – це броньований автомобіль вагою 11 тонн, призначений для транспортування 9 пасажирів (+1 водій) та їх захисту від наземних мін, куль, уламків та інших вибухових речовин. Австралійські сили використовували його в Афганістані. Колісна формула — 4х4.

Бушмастер у довжину трохи перевищує 7 метрів (7087мм), завширшки рівно 2,5м, а у висоту і того більше — 2,65м. При цьому кліренс бронеавтомобіля становить 470мм, що дозволяє йому долати вертикальні перешкоди до 0,4м, а брід – 1,2м.

Має дизельний двигун потужністю 300 к.с., який дозволяє розвивати швидкість по шосе 120 км на годину, а запас ходу бронетранспортера по шосе — 1000 км.

Як повідомлялося, раніше Німеччина погодилася дати Україні зброю часів НДР: німецький уряд схвалив поставки Україні БМП радянського зразка, які зараз перебувають у Чехії.

Також 7 квітня стало відомо, що в Сенаті США підтримали пропозицію щодо відновлення програми ленд-лізу часів Другої світової війни з метою більш ефективного постачання озброєнь Україні.