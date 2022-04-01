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Німеччина надасть Україні зброю часів НДР: як вона виглядає (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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На фото праворуч — PbV-501 Новина оновлена 01 квітня 2022, 17:45
На фото праворуч — PbV-501

Доставка військової техніки радянського зразка триватиме кілька тижнів

Міністерство оборони Німеччини, в якій на момент вторгнення росії в Україну були проти продажу Києву озброєнь, ухвалило рішення схвалити постачання Україні БМП радянського зразка, які зараз перебувають у Чехії.

Про це повідомляє Welt am Sonntag із посиланням на свої джерела. Інформацію також підтвердили у виданні Spiegel.

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Усього йдеться про постачання 58 одиниць PbV-501, які спочатку були на озброєнні армії НДР.

"Доставка в Україну не відбудеться одразу, тому що БМП мають бути попередньо відремонтовані. Це триватиме кілька тижнів", – уточнили у виданні.

Німеччина схвалила постачання БМП-1 в Україну
Німеччина схвалила постачання БМП-1 в Україну

Раніше техніка перебувала у віданні Бундесверу, а наприкінці 90-х років була передана шведській армії. Пізніше вона продала її чеській компанії, яка тепер прагне продати їх Україні. Ще у 2019 році Чехія планувала передати БМП в Україну, проте не змогла цього зробити через відсутність дозволу Німеччини як країни походження.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський дорікнув німецькому канцлеру Олафу Шольцю за відсутності допомоги від неї Україні в необхідних обсягах і зазначив, що інші країни за океаном "опинилися до українців ближче".

Крім того, недавно своєю заявою не бити "простих росіян" канцлер Олаф Шольц потрапив під критику українців.

Теги:
#Україна #Німеччина #НАТО #Чехія #Війна #БМП #Бронетехніка
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