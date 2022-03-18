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Шольц заступився за "простих росіян", викликавши бурхливу реакцію українців

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Шольца вже кличуть в Україну подивитися, як саме "не винні росіяни" Новина оновлена 18 березня 2022, 07:16
Шольца вже кличуть в Україну подивитися, як саме "не винні росіяни"

Заява політика розлютила дуже багатьох

Згадали про нацистські погляди Німеччини часів Другої світової війни та запропонували послухати розмови окупантів із рідними — це лише вершина айсбергу реакції українців на скандальну заяву канцлера Олафа Шольца. Як відомо, той напередодні заявив, що будь-яка агресія до російських громадян не виправдана, адже війну розпочав кривавий диктатор володимир путін.

Як відреагували соцмережі, розповідає "Телеграф".

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Одним із перших на висловлювання Шольца звернув увагу український посол у Німеччині Андрій Мельник. На його думку, відповідальність за бойові дії в Україні несе всі ті росіяни, що роками зносили знущання свого режиму і лише підтакували.

"Це російські, а не інопланетні льотчики бомбять українські міста, вбиваючи жінок і дітей. Саме мовчазне російське суспільство де-факто підтримує війну", — наголосив він.

З ним погоджуються і багато інших українців, які вважають, що росія має пройти той самий шлях, що й Німеччина після Другої світової війни — відмовитись від нацизму та усвідомити свої помилки, причому протягом кількох поколінь. Деякі ж із українців просто зляться через двоїстість поглядів Шольца.

Раніше користувачі українського сегменту мережі подібним незадоволеним чином реагували і на брехливі пропагандистські висловлювання спікера російського МЗС Марії Захарової. Нагадаємо, що вона стверджує, ніби путінська армія зовсім не стріляє по мирних жителів та будинках, а всі фото та відео — натовські фейки.

Теги:
#Україна #Німеччина #Росія #Соц мережі #Війна #Канцлер #Олаф Шольц
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