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У Німеччині попросили не обзивати та не бити росіян

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Олаф Шольц и "руській" Новина оновлена 17 березня 2022, 20:53
Олаф Шольц и "руській"

Канцлер Німеччини назвав неприпустимими образи та напади на росіян, країна яких напала на Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який закликає путіна припинити війну в Україну, заявив про неприпустимість образ і нападів на росіян.

Про це Шольц написав у Twitter.

На думку канцлера, лише путін відповідальний за війну нашій країні.

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"Цілком неприпустимо, коли людей, які приїжджають з Росії, ображають, обзивають або піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це", — заявив Олаф Шольц.

Цікаве припущення, звісно. Проте варто Олафу Шольцу прослухати розмови російських окупантів зі своїми дружинами — прості російські жінки не бачать нічого страшного в тому, щоб обкрадати мирних жителів України, гвалтувати, вбивати, у тому числі невинних дітей. Гадаємо, думка про "добрих росіян" дуже швидко зміниться.

А тим часом рашисти регулярно "плачуться" своїм товаришам, які залишилися в росії, про величезні втрати в особовому складі.

Теги:
#Німеччина #Росія #Путін #Росіяни #Олаф Шольц
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