У Німеччині попросили не обзивати та не бити росіян

Канцлер Німеччини назвав неприпустимими образи та напади на росіян, країна яких напала на Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який закликає путіна припинити війну в Україну, заявив про неприпустимість образ і нападів на росіян.

Про це Шольц написав у Twitter.

На думку канцлера, лише путін відповідальний за війну нашій країні.

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"Цілком неприпустимо, коли людей, які приїжджають з Росії, ображають, обзивають або піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це", — заявив Олаф Шольц.

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Цікаве припущення, звісно. Проте варто Олафу Шольцу прослухати розмови російських окупантів зі своїми дружинами — прості російські жінки не бачать нічого страшного в тому, щоб обкрадати мирних жителів України, гвалтувати, вбивати, у тому числі невинних дітей. Гадаємо, думка про "добрих росіян" дуже швидко зміниться.

А тим часом рашисти регулярно "плачуться" своїм товаришам, які залишилися в росії, про величезні втрати в особовому складі.