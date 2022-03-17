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Вбитих море, море, просто море: аудіо плачу окупанта

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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"Море 200-х" Новина оновлена 17 березня 2022, 19:17
"Море 200-х"

Військові армії рф зазнають величезних втрат, а кадировці і зовсім відступають

Перехоплені розмови російських військових свідчать про великі втрати серед загарбників.

Про це СБУ повідомляє у Telegram-каналі.

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"СБУ отримала дані про військову тактику росіян: "получили пи*дюлей от Украины – спрятались, еще раз получили – снова спрятались". І так по колу… Здається, у цієї схеми є незначний недолік – застосовувати її можна доти, доки є кому ховатися", — йдеться у повідомленні.

Так, у розпорядженні українських військових опинився запис розмови російського солдата, який зараз перебуває під Маріуполем.

"Прячемся мы нах*й. Нас е*ашат нахрен. Пид*асы е*аные говорят: "Все взяли, все взяли", а нас тут е*ут постоянно. Я зае*ался уже бинтовать и конечности грузить. 200-х – море, море, море, просто море… Эти е*анные кадыровцы отступили и все, всем пох*й. А мы стоим и нам прилетает постоянно", — каже росіянин.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 березня, ЗСУ вигнали з Бучі у Київській області кадировців. Під час втечі окупанти покинули свою техніку.

Раніше повідомлялося, що глава Чечні Рамзан Кадиров кілька днів тому стверджував, що прибув до України для допомоги російським окупантам, проте це виявилося брехнею. Як виявилося, насправді Кадиров не залишав межі Грозного. У вівторок, 15 березня глава Чечні в аеропорту Грозного зустрічав російських політиків.

Теги:
#Маріуполь #Аудіо #Окупанти #Артем Дехтяренко
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