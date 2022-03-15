Кадировці покидали бойову техніку під час втечі з Бучі: відео

Здобуті трофеї використовуватимуть наші військові проти окупантів.

На двадцятий день протистояння російській збройній агресії захисники України вигнали з Бучі, що у Київській області, кадирівців. Під час втечі окупанти покидали свою техніку прямо у дворах місцевих жителів.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Судячи з опублікованих кадрів, окупанти після себе залишили безліч військової техніки. На відео можна помітити такі трофеї, як бойові машини десанту, спарені зенітні установки на базі БМП, БТР-МДМ "Черепашка" та іншу легку бронетехніку.

Тепер російська військова техніка працюватиме на благо української армії та знищуватиме ворогів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відбувається в окупованій окупантами Бучі на 20-й день війни в Україні. Блогер та політолог Кирило Сазонов також розповів, як українцям вдається виїхати з-під обстрілів.

Також ми розповідали, що у Бучі під час евакуації загинуло мирних жителів, серед яких були діти. Окупанти просто відкривали вогонь на поразку. А в перші дні війни на Сумщині вони взагалі вдарили з танка по автомобілю з молодою сім’єю. Загиблій дитині не було й двох років.