На Сумщині російський танк розстріляв цивільне авто: загинула сім’я з немовлям
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"Визволителі" продовжують звіріти в Україні та вбивати мирних жителів
Російські окупанти на Сумщині розстріляли з танка цивільний автомобіль, в якому їхала сім’я з маленькою дитиною.
Про це повідомила пресслужба Сумського національного аграрного університету (СНАУ).
Зазначається, що в автомобілі були 29-річний Михайло Солошенко, його 32-річна дружина Інна, а також їхній син Єфрем, якому не виповнилося і двох років.
"Автомобіль, в якому їхала сім’я з маленькою дитиною, було розстріляно російським танком!", — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 12 березня окупаційні війська відзначилися низкою звірств проти мирних жителів України.
Так у Київській області вони обстріляли евакуаційну колону із села Перемога, яка намагалася виїхати по "зеленому коридору". В результаті загинули шість жінок та одна дитина.
А в Запорізькій області танк окупантів переїхав "Таврію", в якій знаходилася сім’я з дитиною. Чоловік і жінка загинули одразу, а дитина померла внаслідок пожежі в автомобілі.
Водночас СБУ отримала інформацію, що окупантам наказали вбивати всіх українців, включаючи мирних жителів і навіть дітей.
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