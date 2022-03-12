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На Сумщині російський танк розстріляв цивільне авто: загинула сім’я з немовлям

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Загибла сім’я Новина оновлена 12 березня 2022, 21:07
Загибла сім’я

"Визволителі" продовжують звіріти в Україні та вбивати мирних жителів

Російські окупанти на Сумщині розстріляли з танка цивільний автомобіль, в якому їхала сім’я з маленькою дитиною.

Про це повідомила пресслужба Сумського національного аграрного університету (СНАУ).

Зазначається, що в автомобілі були 29-річний Михайло Солошенко, його 32-річна дружина Інна, а також їхній син Єфрем, якому не виповнилося і двох років.

"Автомобіль, в якому їхала сім’я з маленькою дитиною, було розстріляно російським танком!", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 12 березня окупаційні війська відзначилися низкою звірств проти мирних жителів України.

Так у Київській області вони обстріляли евакуаційну колону із села Перемога, яка намагалася виїхати по "зеленому коридору". В результаті загинули шість жінок та одна дитина.

А в Запорізькій області танк окупантів переїхав "Таврію", в якій знаходилася сім’я з дитиною. Чоловік і жінка загинули одразу, а дитина померла внаслідок пожежі в автомобілі.

Водночас СБУ отримала інформацію, що окупантам наказали вбивати всіх українців, включаючи мирних жителів і навіть дітей.

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#Україна #Росія #Сумська область
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