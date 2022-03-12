В Сумской области российский танк расстрелял гражданское авто: погибла семья с младенцем

"Освободители" продолжают зверствовать в Украине и убивать мирных жителей

Российские оккупанты в Сумской области расстреляли из танка гражданский автомобиль, в котором ехала семья с маленьким ребенком.

Об этом сообщила пресс-служба Сумского национального аграрного университета (СНАУ).

Отмечается, что в автомобиле находились 29-летний Михаил Солошенко, его 32-летняя жена Инна, а также их сын Ефрем, которому не исполнилось и двух лет.

"Автомобиль, в котором ехала семья с маленьким ребёнком, был расстрелян российским танком!", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 12 марта оккупационные войска отличились рядом зверств против мирных жителей Украины.

Так в Киевской области они подвергли обстрелу эвакуационную колонну из села Перемога, которая пыталась выехать по "зеленому коридору". В результате погибли шесть женщин и один ребенок.

А в Запорожской области танк оккупантов переехал "Таврию" в которой находилась семья с ребенком. Мужчина и женщина погибли сразу, а ребенок умер вследствие пожара в автомобиле.

Вместе с тем СБУ получила информацию, что оккупантам дали приказ убивать всех украинцев, включая мирных жителей и даже детей.