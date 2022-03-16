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"Еліту ВДВ раз***ли по повній, чотири х**хла спалили 19 машин": аудіо розмови окупанта

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Рашисти потерпають від систематичних невдач на українських землях Новина оновлена 16 березня 2022, 11:42
Рашисти потерпають від систематичних невдач на українських землях

Черговий путінський боєць жаліється матері, розповідаючи про величезні втрати нацистської армії

Солдати російської федерації продовжують терпіти невдач на українських землях через потужний опір українських захисників та дедалі частіше наголошують в особистих телефонних розмовах із близькими та знайомими про свої незчисленні втрати, а також про те, як їх покинули напризволяще командири.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Чергову розмову окупанта з росії, де він розповідає матері про втрати нацистської армії та про обіцяні винагороди, що була оприлюднена на Ютубі кількома днями раніше, детально розшифрував Гасан Гусейнов:

- Що у вас за новинами, мамо?

- А що у нас за новинами? Та ні*уя, воюй, та й усе.

- Угу.

– А у вас що?

- Та ні*уя, мам. Стріляємо, і по нас стріляють…

- Так? а*уєть…

– З мінометів бомбили. Двох офіцерів поранило, шматки м'яса на*уй відрізало осколком.

- Коли ж вони там заспокояться, е*аний їх у рот?

- Мамо, не хвилюйтеся сильно, не переживайте, все буде нормально. Як нам сказали, ми вже тиждень тому мали блювати звідси з'ї*атися…

Рашист також розповів про накази командирів "стояти до останнього" та про обіцяні 57 доларів зарплати на день за вбивство людей в Україні. Окрім того, за словами окупанта, кожному з них після перемоги над українською державою обіцяли квартиру в українському Харкові.

-А, пам'ятаєш, я тобі казав, ми повинні були стрибати зі зброєю вся х*йня?

- Угу.

- Стрибки мали бути 23-24 лютого. Сорок п'ята бригада стрибнула. Три живі людини тільки. Це спеціалісти, це еліта е*ать. ВДВ. Кубинка. Ось вони стрибнули. Три живі люди тільки залишилися в них.

– Розстріляли їх?

- Роз'ї*али їх на повну…

- Ось так ось. Та псковських вдвешників також багато розстріляли.

– Псковський командир застрелився.

Росіянин також жаліється, що російська армія потерпає від неймовірних втрат, адже українські захисники дають їм потужний опір, мовляв, з цілого Улянівського дивізіону лишилося лише тридцять осіб і всього лише одна машина.

- Є*ати їх конем, коли ж вони *учка вгамуються, хохляндія е*aна?

- Ось чотири людини, чотири хохли, ну не хохли, вони чвк.

– Бандери, бандери.

- Так, ось вони чотири людини спалили 19 машин. У нас там було більше машин, зо тридцять. Вони вчотирьох спалили 19 машин на*уй.

Не забули обговорити й "славнозвісних" кадирівців, яких путін залучив до війни в Україні.

- А ці де ж, синку, чеченці е*ані?

- А, кадировці? А, так, це ваще такий чад. Ми сюди їхали, там колона обпалена, там кадировські камази, колона, що повністю згоріла. Ми давай ці камази таранити, бо вузько. Ці кадировці, вони взагалі не розуміють ні*уя, мам, вони е*ашать всіх підряд просто, по своїм ху*рять. Плюс грабують магазини-ху*ни, їм взагалі на все пох*й, розумієш?

Зверніть увагу, на відео 18+ присутня ненормативна лексика!

Перехоплення розмови окупанта

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Служба безпеки України оприлюднила ще одну перехоплену телефонну розмову російського військовослужбовця, в якій він розповідав що армія окупантів вдалася до мародерства на території Сумської області.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Розмова #Перехоплення
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