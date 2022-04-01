Австралія відправить Україні бронемашини Bushmaster: які в них є переваги

Ця машина привертає увагу десантним відділенням на 9 бійців.

Австралія відправить в Україну бронетехніку місцевого виробництва, серед яких транспортери Bushmaster.

Про це заявив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає CNN.

"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це і бронежилети. Ми відправимо нашу бронетехніку, у тому числі наш транспортер Bushmasters. І ми відправимо їх туди на наших літаки C-17".

При цьому австралійський прем’єр не уточнив, коли і скільки транспортерів Bushmasters буде відправлено до України.

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Bushmaster – австралійський колісний повнопривідний бронетранспортер. Створений для використання в пустельних районах може перевозити дев’ять солдатів із запасами їжі та патронів на три дні. Ця машина привертає увагу десантним відділенням на 9 бійців.

Bushmaster захищений від куль 7,62-мм, уламків гранат та мін.

Раніше про необхідність постачання бронемашин, танків та іншої бронетехніки наголошував президент Володимир Зеленський.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Великобританія передала Україні першу партію зенітно-ракетних установок Starstreak, а також провела навчання українських розрахунків, які ними користуватимуться.