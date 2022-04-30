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Українські бійці визволили ще кілька населених пунктів

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ілюстративне фото Новина оновлена 30 квітня 2022, 19:48
Ілюстративне фото

Українські воїни відновили контроль над чотирма населеними пунктами Харківщини

У суботу, 30 квітня, станом на 66-й день російсько-української війни стало відомо, що Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів у Харківській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗС України.

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Внаслідок наступу підрозділів Сил оборони України було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилісне.

Нагадаємо, що Руська Лозова є важливим стратегічним об’єктом для української армії. Все тому, що це селище знаходиться на трасі Харків-Білгород, і саме його одним із перших свого часу захопили російські окупанти.

Нагадаємо, що ЗСУ вибили окупантів із селища Кутузівка, що також знаходиться поблизу обласного центру. Також ми писали скільки населених пунктів українці змогли звільнити від ворожих військ за час повномасштабного вторгнення російської армії.

Теги:
#Харків #Харківська область #Руська Лозова #ЗСУ
Ілюстративне фото
Харків
Українські бійці визволили ще кілька населених пунктів
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Ілюстративне фото
Українські бійці визволили ще кілька населених пунктів
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