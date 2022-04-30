Війна - день 66: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Харківщині, а росія стає ближчою до статусу країни-вигнанця

Оперативно про головне за 30 квітня

Україна протистоїть російським окупантам 66-ий день поспіль. За попередню добу українським військовим вдалося перейти у контрнаступ на Харківщині, у ході якого ЗСУ повернули під контроль село Руська Лозова, яке є важливим стратегічним об'єктом. У інших напрямках ворожій армії також не вдалося реалізувати своїх планів. На фоні невдач окупантів та їх керівників у війні все більше країн відмовляють від співпраці з російською владою — це демонструє ставлення до параду на 9 травня, на який ніхто з іноземних лідерів не збирається приїжджати. Росія своїми діями все ближче наближається до статусу країни-вигнанця. Тим часом західні партнери все більше підтримують Україну, а у Європі українські військові переймають досвід американських колег щодо застосування нових видів озброєння.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 30 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Протягом доби 29 квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 14 атак ворога. Українські захисники знищили:

11 танків;

7 артилерійських систем;

27 одиниць броньованої техніки;

одну бойову броньовану машину;

14 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони у небі українського Донбасу збили:

один літак;

7 БПЛА.

Нагадаємо, що інформація за 27 квітня доступна у трансляції: "Війна – день 63: ЗСУ контратакують попри тиск окупантів, путін заговорив про переговори".

Події російсько-української війни за 28 квітня описані у матеріалі: "Війна — день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал".

А про ситуацію в країні за 29 квітня можна прочитати у новині: "Війна — день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз".