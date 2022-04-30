У росії визнали, що приховують втрати в Україні

Це впливає на спробу набрати призовників

У росії інформацію про загиблих військовослужбовців в Україні, полонених та поранених перевели до розряду "Для службового користування", а в Пермському краї військком регіону попросив представників влади не поширювати інформацію про таких російських солдатів. Нібито це "викликає резонанс" під час проведення призовної кампанії.

Слова військкома Олександра Коковіна наводить "Медуза". На засіданні з губернатором він попросив ЗМІ вимкнути трансляцію і повідомив про приховування інформації, посилаючись на наказ міністра оборони рф.

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Він також зазначив, що журналістам перед створенням матеріалу необхідно "взаємодіяти" з ним та "узгоджувати питання". Військком Пермського краю також заявив про неперевіреність джерел інформації про загиблих, хоча це — офіційні органи краю.

Зазначимо, що росія офіційно не називає цифри втрат в Україні — за підрахунками некрологів, кількість убитих окупантів до двох тисяч. При цьому в мережу просочилася інформація із закритої наради Міноборони рф. З’явилася вона на провладному каналі, але пізніше була вилучена. Йшлося про більш ніж 13 тисяч убитих і 7 зниклих безвісти на 22 квітня.

Як раніше писав "Телеграф" у вторгненні в Україну росія поклала велику кількість солдатів з "елітних підрозділів". Визнали в рф навіть одну втрату на своїй території — у Білгородській області на кордоні з Україною.