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росія вперше визнала втрати вже у власній країні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кремль про втрати у війні з Україною воліє мовчати Новина оновлена 28 квітня 2022, 20:40
Кремль про втрати у війні з Україною воліє мовчати

Мова про втрати солдатів у Білгородській області

У російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що на кордоні з Україною загинув 19-річний солдат Микита Кошелєв. Це перше за понад два місяці війни повідомлення про втрати рф на власній території.

Про це у четвер, 28 квітня, повідомляє "Медуза".

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Зазначається, що 19-річний російський військовослужбовець загинув 19 квітня у Білгородській області за 15 кілометрів від українського кордону. Цю інформацію (дату та місце загибелі) зазначили у повідомленні про смерть, яке отримала його сім'я. Ба більше, загибель солдата підтвердили у коледжі, де Микита Кошелєв навчався.

За інформацією видання NN.ru, до армії хлопця призвали 1 липня 2021 року, а вже у лютому 2022-го його відправили на кордон з Україною. Повідомляється, що його строкова служба мала закінчитися через 75 днів. Чи підписував він контракт невідомо.

Друг військовослужбовця розповів, що Кошелєв востаннє виходив на зв'язок 18-го квітня. Він написав близько 11 години: "Нас будуть бомбити, якщо що, я тобі зателефоную або напишу вранці". Однак, після цього повідомлення солдат на зв'язок вже не вийшов, адже на ранок наступного дня загинув.

Варто зазначити, що 19 квітня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про обстріл "з боку України" села Головчине. Тоді інформація про загиблих не розголошувалася, а росіянам сказали лише 30 пошкоджених будинків.

Нагадаємо, що 21 квітня в мережі з’явилася інформація, що на закритому брифінгу Міноборони РФ були озвучені нові цифри втрат російської армії в Україні. Названа кількість смертей не співвідносна з українськими зведеннями, але перевищує попередні звіти росії вдесятеро — мова про 13 414 загиблих російських солдатів, а також про 7000 зниклих безвісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку квітня російська влада офіційно визнала загиблими лише 1074 російських солдати.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Загибель #Армія РФ
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