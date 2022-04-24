Втрати до 90%: армія росії залишилася без елітних підрозділів

Армія окупантів втратила значну частину "якісних військ"

У перші тижні повномасштабного військового вторгнення до України окупаційні війська втратили більшу частину своїх елітних десантних підрозділів.

Про це в ефірі "Україна 24" розповів голова міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв.

"Ми перевірили, що справді в першій частині війни росія втратила 90% своїх найкращих десантників. Це ж якісна і важлива істотна частина армії, без якої взяти ключові інфраструктурні об’єкти та завоювати столицю просто не можна", — сказав Грозєв.

Він також зазначив, що пізніше росіяни втратили більшу частину другого ешелону "якісних військ". Йдеться про найманців, тобто про ті війська, які мають реальний бойовий досвід.

За словами Грозєва, загалом українські захисники ліквідували близько 4 тисяч найманців. Після цього, за його словами, в Україні почав діяти третій ешелон, який і почав вчиняти звірства проти мирних громадян в нашій країні, оскільки почав відчувати своє безсилля проти ЗСУ.

Нині, каже він, без проведення загальної мобілізації росіяни зможуть зібрати близько 60-70 БТГ, проте яка частина їх реально буде готова воювати невідомо.

Проведення мобілізації теж не призведе до отримання потрібного результату, оскільки призведе до соціальної кризи в самій росії, а також значно позначиться на боєздатності окупаційних військ.

"Яка буде якість російських військ після мобілізації? Вона впаде приблизно на 70%", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, за словами Грозєва, вже 19 країн світу висловили готовність надати Україні високотехнологічну зброю, що може призвести до серйозного посилення можливостей ЗСУ на фронті вже протягом найближчих 2-3 тижнів.