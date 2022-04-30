В росії горить велика електростанція (ефектне відео)

Пожежу довелося ліквідувати з повітря

У росії спалахнула велика конденсаційна електростанція на острові Сахалін. Турбінне відділення ДРЕС-2 загорілося опівдні (за місцевим часом) суботи, 30 квітня, тим самим підхопивши негласну естафету "гори ясно" інших інфраструктурних об’єктів рф.

Про спалах повідомили росЗМІ, передає "Телеграф".

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ДРЕС-2 знаходиться на території села Іллінське Сахалінської області Росії. Вона є однією з наймолодших електростанцій держави-агресора, адже її експлуатацію розпочато лише у 2019 році.

Іллінське на карті Росії

Після того, як вогонь охопив турбінне відділення у другому блоці станції, технологічний процес зупинили. За даними російських журналістів, пожежа обійшлася без постраждалих, хоча шкода інфраструктурі завдана значна. Це й не дивно — клуби чорного диму можна було побачити на величезній відстані, а зблизька це видовище справді приголомшує.

Усередині цеху все було охоплено вогнем, через що ліквідацію пожежі було прийнято проводити з повітря завдяки рятувальним вертольотам. Додатковий розрахунок пожежників довелося також викликати до Іллінського із сусіднього населеного пункту Томарі.

Окрім внутрішнього "наповнення" станції пошкоджено також і покрівлю на другому блоці ДРЕС-2.

Станом на 16:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом) пожежу було ліквідовано. Що спричинило таке загоряння, поки що з’ясовують.

Нагадаємо, що останні кілька днів на території росії постійно спалахують пожежі на різних підприємствах. Так, напередодні велике загоряння намагалися ліквідувати в Москві — з розмахом горів місцевий медичний центр.

Ще раніше під Білгородом спалахнув склад з боєприпасами, звідки російські військовослужбовці отримували озброєння для війни в Україні. Через гучні вибухи городяни не спали пів на ніч.

Також варто згадати масштабні пожежі, що охопили величезну площу сибірських лісів. Тут у росіян виникла інша проблема — кількість рятувальників та техніки була недостатньою для повної ліквідації загоряння. Все тому, що бойові вертольоти, які могли б допомогти у цій ситуації, задіяні на війні в Україні.