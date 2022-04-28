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Нова масштабна пожежа в росії: тепер палає у Москві (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Горить медичний центр Новина оновлена 28 квітня 2022, 11:17
Горить медичний центр

У росії продовжуються масштабні пожежі.

У Москві сталася велика пожежа — спалахнув медичний центр. Небо над будівлею затягло чорним димом. Про постраждалих поки що не повідомляється.

Відео масштабної пожежі з’явилося у Телеграм -каналах 28 квітня.

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Про причини пожежі поки що інформації також немає.

Крім того, в ніч проти 28 квітня на південному сході Москви згоріли сім машин. Інцидент стався поряд із житловим будинком. Як повідомляють росЗМІ, площа загоряння становила близько 40 кв. м. Наразі пожежа вже загашена.

Судячи з кадрів з місця події, внаслідок пожежі машини повністю вигоріли. Автомобілі були припарковані поруч один з одним, тому спалах швидко поширився з однієї машини на інші. Про те, що спричинило виникнення вогню, поки що не відомо.

Нагадаємо, у Росії почастішали випадкові пожежі та вибухи. Так, вранці 27 квітня у Старій Нелидівці під Білгородом стався вибух на складі боєприпасів, після чого спалахнула серйозна пожежа.

25 квітня сталася велика пожежа на нафтобазі в Брянську.

Теги:
#Пожежа #Москва #Росія
Горить медичний центр
Новини Росії
Нова масштабна пожежа в росії: тепер палає у Москві (відео)
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