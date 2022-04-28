Новый масштабный пожар в россии: теперь полыхает в Москве (видео)

В россии продолжаются масштабные пожары.

В Москве произошел крупный пожар — загорелся медицинский центр. Небо над зданием заволокло черным дымом. О пострадавших пока не сообщается.

Видео масштабного пожара появилось в Телеграм-каналах 28 апреля.

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О причинах пожара пока информации также нет.

Кроме того, в ночь на 28 апреля на юго-востоке Москвы сгорели семь машин. Инцидент произошел рядом с жилым домом. Как сообщают росСМИ, площадь возгорания составила около 40 кв. м. В настоящее время пожар уже потушен.

Судя по кадрам с места происшествия, в результате пожара машины выгорели полностью. Автомобили были припаркованы рядом друг с другом, поэтому возгорание быстро распространилось с одной машины на другие. О том, что стало причиной возникновения огня, пока не известно.

Напомним, в россии участились случайные пожары и взрывы. Так, утром 27 апреля в Старой Нелидовке под Белгородом произошел взрыв на складе боеприпасов, после чего вспыхнул серьезный пожар.

25 апреля произошел крупный пожар на нефтебазе в Брянске.