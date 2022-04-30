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"Багато курять, нервуються?": з’явилися фото наслідків масштабної пожежі в Росії, реакція мережі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
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Деяка апаратура всередині цеху поплавилася Новина оновлена 30 квітня 2022, 11:17
Деяка апаратура всередині цеху поплавилася

Усього через годину після займання на підприємстві вже офіційно озвучили причину пожежі.

В інтернеті з’явилися перші знімки наслідків пожежі на великій конденсаційній електростанції на російському Сахаліні. Займання вдалося ліквідувати за три з половиною години, постраждало не лише внутрішнє "наповнення" турбінного цеху, а й покрівля будівлі.

Фото публікують місцеві ЗМІ, повідомляє "Телеграф".

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Адміністрація ДРЕС-2, де сталася пожежа, вже озвучила свою версію пожежі. На їхню думку, іскра спалахнула через відключення одного з турбогенераторів, які працюють на станції.

Судячи з знімків і перших відео з місця події, дах будівлі практично не постраждав — видно лише кілька обвуглених місць, звідки виривалося полум’я.

А ось фотографії зсередини цеху не сильно співвідносяться з роликами самої пожежі, які поширювалися в мережі. Пожежа була справді дуже великою, а чорний дим, що піднімався над підприємством, виднівся за кілометри.

Проте місцеві рятувальники сухо відзвітували про ліквідацію наслідків і поділилися декількома фоточками, що вельми "обнадійують" росіян.

Тим часом український сегмент соцмереж нарешті відреагував на новину про пожежу. Більшість наших співвітчизників вважають, що такі загорання, котрі нині почастішали в росії, є відплатою за війну та біль, завданий Україні.

Нагадаємо, що за останні кілька днів на росію обрушилася рекордна кількість пожеж у різних містах. Так, у Москві горів медичний центр, поруч із Білгородом спалахнув склад із боєприпасами, а ліси Сибіру кілька днів поспіль не могли загасити через складні умови.

Теги:
#Пожежа #Росія #Сахалін #Електростанція #ГРЕС
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