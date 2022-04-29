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ЗСУ пішли у контрнаступ на важливому напрямку: свіжа карта боїв в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Розбита російська техніка Новина оновлена 29 квітня 2022, 15:35
Розбита російська техніка

Українські захисники звільнили ключовий населений пункт на Харківщині.

У п’ятницю, 29 квітня, на 65-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, Україна пішла у контрнаступ у районі Харкова.

Карта боїв в Україні за 29 квітня
Карта боїв в Україні за 29 квітня
Карта боїв в Україні за 28 квітня
Карта боїв в Україні за 28 квітня

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, під контроль Збройних сил України знову перейшло село Руська Лозова, що поблизу Харкова.

Руська Лозова на карті
Руська Лозова на карті

Додамо, що Руська Лозова є важливим стратегічним об’єктом. Все тому, що це село знаходиться на трасі Харків-Білгород.

До речі, це вже друге село на Харківщині, яке ЗСУ вдається взяти під свій контроль за останні кілька днів. Раніше окупантів вибили із селища Кутузівка, що також знаходиться поблизу обласного центру.

На Ізюмському напрямі ворог активних наступальних дій не проводив. Основні його зусилля були зосереджені на веденні розвідки, виявленні оборонних позицій підрозділів Сил оборони та їх ураженням вогнем артилерії.

На Донецькому та Таврійському напрямах з метою недопущення перегрупування наших військ ворог здійснює обстріл позицій з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж усієї лінії зіткнення.

Російські окупанти продовжують блокування наших підрозділів у Маріуполі, в районі заводу "Азовсталь".

Раніше повідомлялося, що на Донбасі було ліквідовано відомого колаборанта.

Нагадаємо, на війні за Україну загинув колишній морський піхотинець армії США.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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