ЗСУ звільнили населений пункт на Харківщині: подробиці

Українські воїни відновили контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області

На 64-й день російсько-української війни відомо, що Збройні сили України стримали наступ противника на ряді напрямків, а також звільнили селище Кутузівка на Харківщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на вечір 28 квітня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

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"Ворожі підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького (Харківська область — ред.). Успіху не мали, зазнали втрат та відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об’єкти Великої Комишувахи", — йдеться у повідомленні.

Найбільша активність противника спостерігається у Слобожанському та Донецькому напрямах.

Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції. На напрямку Донецьк – Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне та Времівка, успіху не мав.

Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

Противник продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Основні зусилля зосереджені на блокуванні наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь" з метою недопущення їхнього прориву.

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Нещодавно мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що в місті вже загинуло понад 20 тисяч мирних жителів, а тим часом у мережі з’являються нові супутникові знімки, на яких видно нові місця масових поховань убитих росіянами українців.

Як повідомляв "Телеграф", зараз окупанти практично роблять у Маріуполі гетто та використовують людей там як рабів.