Війна - день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал

Оперативно про головне за 28 квітня

В Україні протистояння російським окупантам триває 64-й день поспіль. Ворожа армія продовжує обстрілювати українські міста з ракет наземного, повітряного та морського базування, також триває наступальна операція і на землі. Внаслідок атак за попередню добу росвійськам вдалося захопити кілька населених пунктів. При цьому Україну продовжують підтримувати міжнародні партнери та країни заходу — зокрема, у США підскочило бажання озброювати Україну, а британський прем’єр Борис Джонсон підтвердив слова своїх колег в уряді про те, що Україна має повне право захищатись від росії, навіть атакуючи окремі військові об’єкти на її території. Туреччина тим часом сподівається на організацію та проведення зустрічі Зеленського та путіна. Тим часом у самій росії кажуть, що над Кремлем скоро з'являться тризуби, а війна піде у зворотному напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 28 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Влада росії після вибухів під Білгородом розпорядилася розпочати перевірку об'єктів цивільної оборони, а також перевірити працездатність сирен оповіщення про "надзвичайні ситуації"

Нагадаємо, що події російсько-української війни за 25 квітня описані у матеріалі: "Війна — день 61: росіяни готують ракетами по всій Україні та готують провокацію в Маріуполі".

Про ситуацію в країні за 26 квітня можна прочитати у новині: "Війна – день 62: росіяни тиснуть на Донбасі, а Україна запасається найновішим озброєнням".

А інформація за 27 квітня доступна у трансляції: "Війна – день 63: ЗСУ контратакують попри тиск окупантів, путін заговорив про переговори".