У Києві чутно вибухи: з’явилися фото

Окупанти продовжують обстрілювати столицю.

У четвер, 28 квітня, на 64-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в Києві пролунали сильні вибухи.

Мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook розповів, що удари припали по Шевченківському району.

"Друзі! Увечері ворог обстріляв Київ. Два влучення в Шевченківському районі. Усі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав Кличко.

За інформацією очевидців, було чутно два сильні вибухи. У небі над столицею помітні наслідки ударів — дим. Поки що немає офіційної інформації про точні місця "прильотів".

Дим над столицею

Додамо, що в мережі повідомили, що одну крилату ракету, яка летіла у київському напрямку, збили.

Нагадаємо, вранці 17 квітня окупанти обстріляли Бровари, завдавши пошкодження інфраструктурі міста. Вибухи були чутні у столиці.

Раніше повідомлялося, що у Києві розпочали демонтаж "російсько-українського" монумента, який символізував дружбу між народами. Також у столиці прибрали величезні "ордена" із профілем Леніна. До слова, у Пентагоні вважають, що відступ російських військ на півночі України не означає, що Київ у безпеці.