Цей монумент встановили 1982 року "на ознаменування возз'єднання України з росією"

У центрі української столиці — міста Києва, до кінця квітня планують повністю демонтувати бронзову скульптуру двох робітників, яка знаходиться під Аркою дружби народів. Пізніше в планах демонтаж і гранітної багатофігурної композиції. Сама ж Арка згодом буде перейменована та отримає новий вигляд — її підсвітять кольорами українського прапора.

Таке рішення було прийнято керівництвом міста після звірячих вбивств мирних українців, знищення українських міст та селищ окупантами з російської федерації.

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Демонтаж скульптури у Києві

За словами столичного міського голови Віталія Кличко, відтепер символи в Україні повинні набувати нового сенсу.

"8 метрів металу так званої "дружби двох народів" будуть прибрані з центру Києва. Ця пам'ятка встановлена ​​у 1982 році. Робітники тримають орден дружби українського та російського народу. росіяни показали свою "дружбу" звірськими вбивствами мирних жителів. Ця пам'ятка буде демонтована і перенесена в місце, де зберігаються пам'ятники радянського періоду", — повідомив Кличко.

Знесення символічної скульптурної композиції

Варто відзначити, що символічна скульптурна композиція Арка Дружби народів була розміщена у місті Києві ще у листопаді 1982 року і урочисто відкрита на честь святкування 1500-річчя української столиці.

Авторами проєкту були: скульптор Олександр Скобліков та три архітектори — Ігор Іванов, Сергій Миргородський, а також Костянтин Сидоров.

8 метрів металу так званої "дружби двох народів"

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у центрі Києва демонтували два бронзові зображення орденів із профілем цього радянського вождя — Володимира Леніна.