Этот монумент установили в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с россией"

В центре украинской столицы – города Киева, до конца апреля планируют полностью демонтировать бронзовую скульптуру двух рабочих, которая находится под Аркой дружбы народов. Позже в планах демонтаж и гранитной многофигурной композиции. Сама же Арка впоследствии будет переименована и получит новый внешний вид — ее подсветят цветами украинского флага.

Такое решение было принято руководством города после зверских убийств мирных украинцев, уничтожения украинских городов и поселков оккупантами из российской федерации.

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Демонтаж скульптуры в Киеве

По словам столичного городского головы Виталия Кличко, отныне символы в Украине должны приобретать новый смысл.

"8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева. Эта памятка установлена в 1982 году. Рабочие держат орден дружбы украинского и русского народа. россияне показали свою "дружбу" зверскими убийствами мирных жителей. Этот памятник будет демонтирован и перенесен в место, где хранятся памятники советского периода", — сообщил Кличко.

Снос символической скульптурной композиции

Стоит отметить, что символическая скульптурная композиция Арка Дружбы народов была размещена в Киеве еще в ноябре 1982 года и торжественно открыта в честь празднования 1500-летия украинской столицы.

Авторами проекта были: скульптор Александр Скобликов и три архитектора – Игорь Иванов, Сергей Миргородский, а также Константин Сидоров.

8 метров металла так называемой "дружбы двух народов"

Ранее "Телеграф" сообщал, как в центре Киева демонтировали два бронзовых изображения орденов с профилем этого советского вождя — Владимира Ленина.