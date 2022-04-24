В Киеве демонтировали огромные "ордена" с профилем Ленина: подробности

Неравнодушные граждане убрали советские ордена с профилем Ленина

Пока российские захватчики во временно оккупированном Геническе установили ранее декоммунизированный памятник Владимиру Ленину, в центре Киева демонтировали два бронзовых изображения орденов с профилем этого советского вождя.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал активист Вадим Позняков.

"Киев. Сегодня демонтированы два изображения Ленина почти в центре города", — написал он.

Эти "ордена" были расположены на площади Победы на советском монументе — обелиску городу-герою Киеву и посвящены войне 1941-45 годов.

Позняков также опубликовал фото во время демонтажа изображений советского вождя.

Демонтаж "орденов" с обелиска

Он добавил, что такое действие — частная инициатива граждан.

"Сделали – небезразличные патриоты", — написал активист.

Стоит отметить, что в Украине атрибутами городской топонимики продолжают оставаться площадь Амурская, улицы Байкальская, Белгородская, Беломорская, Брянская, Волгоградская, Волго-Донская, Волжская, Волховская, Грозненская, Донская, а также Багратиона, Бестужева, Герцена, Александра Блока, Достоевского и других. В связи с этим в начале апреля в Раду был внесен законопроект, запрещающий любые названия городов, улиц и другие топонимы, связанные с российской федерацией и россиянами.