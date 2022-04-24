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У Києві демонтували величезні "ордена" із профілем Леніна: подробиці

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Обеліск перемоги на однойменній площі у Києві Новина оновлена 24 квітня 2022, 02:48
Обеліск перемоги на однойменній площі у Києві

Небайдужі громадяни прибрали радянські ордена з профілем Леніна

Поки російські загарбники у тимчасово окупованому Генічеську встановили раніше декомунізований пам’ятник Володимиру Леніну, у центрі Києва демонтували два бронзові зображення орденів із профілем цього радянського вождя.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук написав активіст Вадим Позняков.

"Київ. Сьогодні демонтовано два зображення Леніна майже у середмісті", — написав він.

Ці "ордена" були розташовані на площі Перемоги на радянському монументі — обеліску місту-герою Києву та присвячені війні 1941-45 років.

Позняков також опублікував фото під час демонтажу зображень радянського вождя.

Демонтаж "орденів" з обеліску
Демонтаж "орденів" з обеліску

Він додав, що така дія є приватною ініціативою громадян.

"Зробили – небайдужі патріоти", — написав активіст.

Варто зазначити, що в Україні атрибутами міської топонімики продовжують залишатися площа Амурська, вулиці Байкальська, Білгородська, Біломорська, Брянська, Волгоградська, Волго-Донська, Волзька, Волховська, Грозненська, Донська, а також Багратіона, Бестужева, Герцена, Олександра Блока, та інших. У зв’язку з цим на початку квітня до Ради було внесено законопроєкт, який забороняє будь-які назви міст, вулиць та інші топоніми, пов’язані з російською федерацією та росіянами.

Теги:
#Київ #Ленін #Декомунізація #Площа Перемоги
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