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В окупованому місті росіяни заново склеїли Леніна: у мережі аносують "другий ленінопад"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Окупанти склеїли вождя з трьох шматків Новина оновлена 18 квітня 2022, 16:05
Окупанти склеїли вождя з трьох шматків

Користувачі мережі кажуть, що вождя або здує вітром, або йому допоможуть впасти.

Російські загарбники у тимчасово окупованому Генічеську (Херсонська область) склеїли й встановили декомунізований раніше пам'ятник Володимиру Леніну. Скульптуру зібрали з трьох шматків і вигляд вона має, меншою мірою, пошарпаний.

Таким "досягненням" похвалився місцевий колаборант Геннадій Малюков, який зрадив Україну й отримав за це посаду в місцевій "міліції".

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Судячи з опублікованого фото, пам'ятник Леніна повернули із забуття і встановили біля будівлі колишньої райдержадміністрації у Генічеську. Над багатоповерхівкою спочатку висіла ганчірка з російським триколором, а тепер ще й з'явився вождь пролетаріату та ідеолог Жовтневої Революції, якого склали з трьох шматків.

Спочатку на площі були тільки ноги вождя
Спочатку на площі були тільки ноги вождя
А тіло та голову Леніну приклеїли трохи пізніше
А тіло та голову Леніну приклеїли трохи пізніше

Користувачі мережі запевняють, що цей пам'ятник не простоїть у Генічеську й однієї ночі. Його дуже швидко "здує вітром", а якщо вітер виявиться безсилим, то "другого ленінопаду" уникнути точно не вдасться. Місцевим колаборантам, які допомагають російські армії, не вдасться уникнути відповідальності і після звільнення міста вони заплатять високу ціну за те, що зрадили Батьківщину.

Нагадаємо, що у Дніпрі до декомунізованого пам'ятника Леніну, які раніше стояв на центральній площі міста, поставилися дуже креативно — розібрали його на частини і зробили з них "дизайнерський" пісуар.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Війна #Генічеськ #Пам'ятник Леніну
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