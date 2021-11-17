Від постаменту до туалету: що зробили із пам’ятником Леніну у Дніпрі (фото)

Пам’ятник Леніну простояв у Дніпрі понад 55 років.

У Дніпрі з пам’ятника Володимиру Леніну зробили пісуар.

Фото розмістив місцевий паблік "Труха. Дніпро".

На фото, як стверджують у групі, рука Леніна, який раніше стояв на центральній площі міста, перероблена у різновид унітазу для сечовипускання. Також біля звичайного унітазу розмістили фото діяча, який підглядає за відвідувачами туалету.

При цьому, місце незвичайного використання залишків пам’ятника не повідомляється.

Нагадаємо, пам’ятник Леніну у Дніпрі знесли ще 2014 року. Він простояв там із 1957.

Так виглядав пам’ятник раніше

У коментарях до посту користувачі відзначили, що епоха СРСР давно закінчилась і "навіщо згадувати минуле", негативно оцінили "креатив" від творців такого туалету, а також висловили свої побажання — чиїм би пам’ятником можна було скористатися як пісуаром.

Раніше "Телеграф" писав, що у Полтавській області вандали пошкодили два радянські пам’ятки, а третю змалювали.

Також напередодні в Ізюмі Харківської області біля обеліска жертвам громадянської війни під час проведення робіт комунальники відкопали невідомі кістки.