Братська могила чи невідоме поховання: на Харківщині комунальники відкопали кістки (фото)
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Кістками займеться поліція міста.
У центрі міста Ізюм на Харківщині під час робіт відкопали людські рештки.
Про це повідомляє місцевий телеканал "Ізюм ТВ".
Пам’ятник героям громадянської війни знаходиться у Центральному парку міста. Згідно з відкритими даними, він встановлений на братській могилі тих часів. Місцевий історик Віталій Носачов впевнений, що знайдені кістки не належать до того періоду, а належать або німцям, або червоноармійцям, які загинули в Ізюмі у Другій світовій війні. Точне походження встановить експертиза.
Невідомо хто санкціонував проведення робіт. Після виявлення кісток розкопки припинили, а поховання засипали землею, повідомляють журналісти.
У поліції області на запит журналістів "Телеграфа" відповіли, що інформацію про перебування кісток внесено до Єдиного реєстру 13 листопада і в суботу на місці працює слідчо-оперативна група.
У районі Ізюму у Другу світову війну точилися сильні бої. Під час Ізюмо-Барвінківської наступальної операції за 10 днів липня 1943 року армія Радянського союзу зазнала понад 10 тисяч осіб безповоротних втрат.
Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі знайшли розстрільні рови із сотнями жертв НКВС.
У Перу також виявили раніше невідоме масове поховання, ці люди померли близько 800 років тому.
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