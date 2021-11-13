Укр

Братская могила или неизвестное захоронение: на Харьковщине коммунальщики откопали кости (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Кости нашли возле обелиска. Новость обновлена 13 ноября 2021, 14:18
Кости нашли возле обелиска.

Костями займется полиция города.

В центре города Изюм, что на Харьковщине, во время работ откопали человеческие останки. 

Об этом сообщает местный телеканал "Изюм ТВ". 

Памятник героям гражданской войны находится в Центральном парке города. Согласно открытым данным он установлен на братской могиле тех времен. Местный историк Виталий Носачев уверен, что найденные кости не относятся к тому периоду, а принадлежат либо немцам, либо красноармейцам, погибшим в Изюме во Второй мировой войне. Точное происхождение установит экспертиза. 

Кости обнаружили в начале аллеи Центрального парка
Кости обнаружили в начале аллеи Центрального парка
Глубина обнаружения костей - около метра
Глубина обнаружения костей - около метра

Неизвестно, кто санкционировал проведение работ. После обнаружения костей раскопки прекратили, а захоронение засыпали землей — сообщают журналисты. 

В полиции области на запрос журналистов "Телеграфа" ответили, что информация о нахождении костей внесена в Единый реестр 13 ноября и в субботу на месте работает следственно-оперативная группа.

Вероятные человеческие останки в яме
Вероятные человеческие останки в яме
Разрытие прикопали землей
Разрытие прикопали землей

В районе Изюма во Вторую мировую войну шли сильные бои. Во время Изюмо-Барвенковской наступательной операции за 10 дней июля 1943 года армия Советского союза понесла более 10 тысяч человек безвозвратных потерь. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе нашли расстрельные рвы с сотнями жертв НКВД

В Перу также выявили ранее неизвестное массовое захоронение, эти люди умерли около 800 лет назад.

Теги:
#Харьковская область #Изюм #Кости
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