Братская могила или неизвестное захоронение: на Харьковщине коммунальщики откопали кости (фото)

Костями займется полиция города.

В центре города Изюм, что на Харьковщине, во время работ откопали человеческие останки.

Об этом сообщает местный телеканал "Изюм ТВ".

Памятник героям гражданской войны находится в Центральном парке города. Согласно открытым данным он установлен на братской могиле тех времен. Местный историк Виталий Носачев уверен, что найденные кости не относятся к тому периоду, а принадлежат либо немцам, либо красноармейцам, погибшим в Изюме во Второй мировой войне. Точное происхождение установит экспертиза.

Кости обнаружили в начале аллеи Центрального парка

Глубина обнаружения костей - около метра

Неизвестно, кто санкционировал проведение работ. После обнаружения костей раскопки прекратили, а захоронение засыпали землей — сообщают журналисты.

В полиции области на запрос журналистов "Телеграфа" ответили, что информация о нахождении костей внесена в Единый реестр 13 ноября и в субботу на месте работает следственно-оперативная группа.

Вероятные человеческие останки в яме

Разрытие прикопали землей

В районе Изюма во Вторую мировую войну шли сильные бои. Во время Изюмо-Барвенковской наступательной операции за 10 дней июля 1943 года армия Советского союза понесла более 10 тысяч человек безвозвратных потерь.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе нашли расстрельные рвы с сотнями жертв НКВД.

В Перу также выявили ранее неизвестное массовое захоронение, эти люди умерли около 800 лет назад.