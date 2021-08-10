Под Одессой откопали траншеи с телами сотен жертв НКВД (фото, видео)

Под Одессой на Овидиопольской дороге нашли массовые захоронения людей, которых в 1937-1941 годах расстреливали по идеологическим соображениям.

Об этом сообщает 7 канал Одессы.

(Фото: 7 канал)

Обнаружили шесть траншей с сотнями погибших - останки людей лежат в несколько слоев. По словам историка Александра Бабича, "расстрельные ямы" расположены на расстоянии метра друг от друга и на глубине чуть более полутора метров. Он рассказал, что расстрелянных присыпали землей на 20-30 сантиметров, а затем выравнивали рельеф мусором, чтобы скрыть место.

Тел настолько много, что неизвестно когда закончатся работы на захоронении. Историк надеется, что удастся идентифицировать жертв расстрелов НКВД.

Работы на этом участке начались в июле.

Еще в марте на территории, куда хотели переселить гаражный кооператив обнаружили человеческие кости, проведенное исследование показало, что это место может быть массовым захоронением расстрелянных. Предположительно в "расстрельных ямах" могут находиться останки 4 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Крыму оккупанты забросили братские могилы погибших во Второй мировой.