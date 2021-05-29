В Крыму нашли доказательство, что оккупанты чтят погибших на войне только на словах (фото)

Пафосные слова и выступления российских чиновников, политиков и деятелей всех мастей и калибров, традиционно звучавшие в этом месяце по случаю Дня победы и со всех уголков России, а также в оккупированном ею Крыму, этим и ограничились: у растративших миллионы на "гуляния" россиян не нашлось денег даже на малейшее облагораживание или реставрацию братских могил тех, кого они так рьяно "чтят".

Об этом пишет Ассоциация реинтеграции Крыма.

Так, в селе Лесное, что в 12 км от Судака, уже много лет так называемой "власти" абсолютно нет дела до объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, 1942 года.

На опубликованных фотографиях видно, что братская могила воинов находится в удручающем состоянии.

"Крымчане возмущены тем, что воинское захоронение уже много лет находится в таком ужасном состоянии", - пишет Ассоциация.

Проросла трава, разбиты плиты, треснувший мемориал, сейчас это больше похоже на заброшенную территорию.

"На словах "память чтить" гораздо легче", - подытоживают в Ассоциации.

Как сообщалось, ранее пользователей соцсетей возмутила анонсированная в России акция ко Дню победы "Лохматый полк".