Укр

С едой и музыкальными инструментами: в Перу нашли древнее массовое захоронение (фото)

Автор
Иванка Гамчук
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Автор
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Найденные останки лежат там примерно 800 лет
Найденные останки лежат там примерно 800 лет

Древнее захоронение нашли в городе Челка.

В Перу при прокладке газопровода работники компании нашли гробницу с останками восьми человек.

Об этом сообщает "Daily Mail".

Отмечается, что захоронение этих людей произошло примерно 800 лет назад. Их положили в гробницу с музыкальными инструментами и продуктами. По словам работников газовой службы, умерших людей хоронили с подношениями кукурузы.

Древнее захоронение нашли в городе Челка, когда прокладывали сеть природного газа. Эта гробница поможет археологам в исследовании древнего города, который находится в 60 км от столицы Перу Лимы.

Известно, что остатки умерших были завернуты в растения. Рядом с ними была кукуруза, предметы посуды и духовные инструменты, в том числе флейты. Некоторых из похороненных людей закапывали с ракушками на головах, в которых были листья коки.

Древнее захоронение в Перу
Древнее захоронение в Перу

Стоит отметить, что среди человеческих остатков были не только взрослые, но и дети.

Рядом с остатками людей были посуду и музыкальные инструменты
Рядом с остатками людей были посуду и музыкальные инструменты

Это была не первая находка работников газовой компании. В 2018 году в городе Челка рабочие той же компании нашли еще 30 тел, похороненных сотни лет назад.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе этого года в итальянском городе Помпеи археологи нашли древнюю гробницу, в которой лежало наполовину мумифицированное тело.

Теги:
#Перу #Археологи #Гробницы
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