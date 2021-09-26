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З їжею і музичними інструментами: в Перу знайшли давнє масове поховання (фото)

Автор
Іванка Гамчук
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Знайдені рештки лежать там приблизно 800 років
Знайдені рештки лежать там приблизно 800 років

Давнє поховання знайшли у місті Чілка.

У Перу під час прокладання газопроводу працівники компанії знайшли гробницю із рештками восьми людей.

Про це повідомляє "Daily Mail".

Зазначається, що поховання цих людей відбулося приблизно 800 років тому. Їх поклали до гробниці з музичними інструментами та продуктами. За словами працівників газопровідної служби, померлих людей ховали із підношеннями кукурудзи.

Давнє поховання знайшли у місті Чілка, коли прокладали мережу природного газу. Ця гробниця допоможе археологам у дослідженні давнього міста, котре знаходиться за 60 км від столиці Перу Ліми.

Відомо, що рештки померлих були загорнуті у рослини. Поруч з ними була кукурудза, предмети посуду та духовні інструменти, в тому числі флейти. Деяких із похованих людей закопували із мушлями на головах, в котрих були листя коки.

Давнє поховання у Перу
Давнє поховання у Перу

Варто відзначити, що серед людських залишків були не лише дорослі, а й діти.

Поруч із рештками людей були посуд та музичні інструменти
Поруч із рештками людей були посуд та музичні інструменти

Це була не перша знахідка працівників газопровідної компанії. У 2018 році у місті Чілка робітники тієї ж компанії знайшли ще 30 тіл, похованих сотні років тому.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в серпні цього року в італійському місті Помпеї археологи знайшли стародавню гробницю, у якій лежало напівмуміфіковане тіло.

Теги:
#Перу #Археологи #Гробниці
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