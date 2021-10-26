"Чапаєва впустили" — на Полтавщині невідомі зламали два пам’ятники радянського періоду та розмалювали третій

Все сталося у ніч проти 26 жовтня.

У Лубнах невідомі звалили пам’ятник Чапаєву, точніше він називається "пам’ятник чапаєвській дивізії". Його перейменували ще 2015 року, коли у місті протестували проти декомунізації скульптури.

Фото пам’ятника опублікував блогер Олександр Рудоманов.

Чапаєва звалили з постаменту та позбавили голови.

Пам’ятник у Лубнах "до і після"

Подібний метод боротьби з пам’ятниками викликав низку жартів у коментарях.

За цим фактом поліція розпочала перевірку – повідомив речник Полтавського управління Юрій Сулаєв.

В іншій частині Полтавщини в ніч на 26 жовтня у Лохвиці також постраждав пам’ятник комсомольцям — повідомляють місцеві ЗМІ. Голову, яка була на постаменті, звалили, а табличку розбили.

Пам’ятник у Лохвиці "до і після".

Третьою пам’яткою, яку "модернізували" невідомі стало погруддя генерала Івана Третяка в Хоролі. На ньому написали слово "вбивця". Зазначимо, що генерал відомий своїм наказом у 1983 році збити пасажирський Боїнг із Кореї, який відхилився від курсу. Загинули 269 людей.

Пам’ятник Третяку у Хоролі

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві знесли пам’ятник дружбі з Москвою.