"Чапаєва впустили" — на Полтавщині невідомі зламали два пам’ятники радянського періоду та розмалювали третій
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Все сталося у ніч проти 26 жовтня.
У Лубнах невідомі звалили пам’ятник Чапаєву, точніше він називається "пам’ятник чапаєвській дивізії". Його перейменували ще 2015 року, коли у місті протестували проти декомунізації скульптури.
Фото пам’ятника опублікував блогер Олександр Рудоманов.
Чапаєва звалили з постаменту та позбавили голови.
Подібний метод боротьби з пам’ятниками викликав низку жартів у коментарях.
За цим фактом поліція розпочала перевірку – повідомив речник Полтавського управління Юрій Сулаєв.
В іншій частині Полтавщини в ніч на 26 жовтня у Лохвиці також постраждав пам’ятник комсомольцям — повідомляють місцеві ЗМІ. Голову, яка була на постаменті, звалили, а табличку розбили.
Третьою пам’яткою, яку "модернізували" невідомі стало погруддя генерала Івана Третяка в Хоролі. На ньому написали слово "вбивця". Зазначимо, що генерал відомий своїм наказом у 1983 році збити пасажирський Боїнг із Кореї, який відхилився від курсу. Загинули 269 людей.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві знесли пам’ятник дружбі з Москвою.
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