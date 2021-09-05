"Можете відкорковувати шампанське": у Києві знесли пам’ятник дружби з Москвою

Рішення про знесення пам’ятника було прийнято ще 8 липня.

У Києві демонтували пам’ятник дружби з Москвою, який розташовувався на вулиці Маршала Якубовського.

Про це повідомила у своєму Фейсбук депутат Київради від фракції "Голос" Аліна Михайлова.

"Якщо ви притомних поглядів – можете вже відкорковувати шампанське і святкувати неділю", — написала вона.

Вона нагадала, що відповідне рішення Київради було прийнято ще 8 липня, проте демонтаж співробітники Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень (КП УЗН) провели тільки сьогодні.

Демонтаж пам’ятника дружби з Москвою в Києві

Михайлова відзначає, що її, як ініціатора, про це не поінформували, також на роботи не були запрошені співробітники ЗМІ, а КП не давало пресреліз.

"Відео та фото з процедури демонтажу я чекаю досі", — додала вона.

В цей час пам’ятник знаходиться в Голосіївській РДА та надалі буде переданий музею тоталітаризму.

Нагадаємо, голосування про демонтаж монумента відбулося 8 липня, тоді рішення підтримали представники всіх політичних сил, окрім ОПЗЖ. Тоді КП УЗН отримало 30 днів на те, щоб прибрати його.

Як повідомлялося раніше, в Києві на місці пам’ятника Леніну з’явилася скульптура блогера Романа Генія.