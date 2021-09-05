"Можете відкорковувати шампанське": у Києві знесли пам’ятник дружби з Москвою
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Рішення про знесення пам’ятника було прийнято ще 8 липня.
У Києві демонтували пам’ятник дружби з Москвою, який розташовувався на вулиці Маршала Якубовського.
Про це повідомила у своєму Фейсбук депутат Київради від фракції "Голос" Аліна Михайлова.
"Якщо ви притомних поглядів – можете вже відкорковувати шампанське і святкувати неділю", — написала вона.
Вона нагадала, що відповідне рішення Київради було прийнято ще 8 липня, проте демонтаж співробітники Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень (КП УЗН) провели тільки сьогодні.
Михайлова відзначає, що її, як ініціатора, про це не поінформували, також на роботи не були запрошені співробітники ЗМІ, а КП не давало пресреліз.
"Відео та фото з процедури демонтажу я чекаю досі", — додала вона.
В цей час пам’ятник знаходиться в Голосіївській РДА та надалі буде переданий музею тоталітаризму.
Нагадаємо, голосування про демонтаж монумента відбулося 8 липня, тоді рішення підтримали представники всіх політичних сил, окрім ОПЗЖ. Тоді КП УЗН отримало 30 днів на те, щоб прибрати його.
Як повідомлялося раніше, в Києві на місці пам’ятника Леніну з’явилася скульптура блогера Романа Генія.
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