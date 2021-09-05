"Можете откупоривать шампанское": в Киеве снесли памятник дружбы с Москвой
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Решение о сносе памятника было принято еще 8 июля.
В Киеве демонтировали памятник дружбы с Москвой, который располагался на улице Маршала Якубовского.
Об этом сообщила в своем Фейсбук депутат Киевсовета от фракции "Голос" Алина Михайлова.
"Если вы вменяемых взглядов — можете уже откупоривать шампанское и праздновать воскресенье", — написала она.
Она напомнила, что соответствующее решение Киевсовета было принято еще 8 июля, однако демонтаж сотрудники Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений (КП СЗН) провели только сегодня.
Михайлова отмечает, что ее, как инициатора, об этом не проинформировали, также на работы не были приглашены сотрудники СМИ, а КП не давало пресс-релизов.
"Видео и фото с процедуры демонтажа я жду до сих пор", — добавила она.
В настоящее время памятник находится в Голосеевской РГА и в дальнейшем будет передан музею тоталитаризма.
Напомним, голосование о демонтаже монумента состоялось 8 июля, тогда решение поддержали представители всех политических сил, кроме ОПЗЖ. Тогда КП СЗН получило 30 дней на то, чтобы убрать его.
Как сообщалось ранее, в Киеве на месте памятника Ленину появилась скульптура блогера Романа Гения.
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