Укр

"Можете откупоривать шампанское": в Киеве снесли памятник дружбы с Москвой

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Памятник дружбы Киева и Москвы Новость обновлена 05 сентября 2021, 17:01
Памятник дружбы Киева и Москвы

Решение о сносе памятника было принято еще 8 июля.

В Киеве демонтировали памятник дружбы с Москвой, который располагался на улице Маршала Якубовского.

Об этом сообщила в своем Фейсбук депутат Киевсовета от фракции "Голос" Алина Михайлова.

"Если вы вменяемых взглядов — можете уже откупоривать шампанское и праздновать воскресенье", — написала она.

Она напомнила, что соответствующее решение Киевсовета было принято еще 8 июля, однако демонтаж сотрудники Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений (КП СЗН) провели только сегодня.

Демонтаж памятника дружбы с Москвой в Киеве
Демонтаж памятника дружбы с Москвой в Киеве

Михайлова отмечает, что ее, как инициатора, об этом не проинформировали, также на работы не были приглашены сотрудники СМИ, а КП не давало пресс-релизов.

"Видео и фото с процедуры демонтажа я жду до сих пор", — добавила она.

В настоящее время памятник находится в Голосеевской РГА и в дальнейшем будет передан музею тоталитаризма.

Напомним, голосование о демонтаже монумента состоялось 8 июля, тогда решение поддержали представители всех политических сил, кроме ОПЗЖ. Тогда КП СЗН получило 30 дней на то, чтобы убрать его.

Как сообщалось ранее, в Киеве на месте памятника Ленину появилась скульптура блогера Романа Гения.

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