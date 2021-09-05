"Можете откупоривать шампанское": в Киеве снесли памятник дружбы с Москвой

Решение о сносе памятника было принято еще 8 июля.

В Киеве демонтировали памятник дружбы с Москвой, который располагался на улице Маршала Якубовского.

Об этом сообщила в своем Фейсбук депутат Киевсовета от фракции "Голос" Алина Михайлова.

"Если вы вменяемых взглядов — можете уже откупоривать шампанское и праздновать воскресенье", — написала она.

Она напомнила, что соответствующее решение Киевсовета было принято еще 8 июля, однако демонтаж сотрудники Коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений (КП СЗН) провели только сегодня.

Демонтаж памятника дружбы с Москвой в Киеве

Михайлова отмечает, что ее, как инициатора, об этом не проинформировали, также на работы не были приглашены сотрудники СМИ, а КП не давало пресс-релизов.

"Видео и фото с процедуры демонтажа я жду до сих пор", — добавила она.

В настоящее время памятник находится в Голосеевской РГА и в дальнейшем будет передан музею тоталитаризма.

Напомним, голосование о демонтаже монумента состоялось 8 июля, тогда решение поддержали представители всех политических сил, кроме ОПЗЖ. Тогда КП СЗН получило 30 дней на то, чтобы убрать его.

Как сообщалось ранее, в Киеве на месте памятника Ленину появилась скульптура блогера Романа Гения.